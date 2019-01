Ennyi tüntetés lesz január első napjaiban

ATV - Tegnap 14:05 Belföld

Budapesten is több tüntetést tartanak, de számos vidéki városban is megmozdulnak az emberek a túlóratörvény ellen az év első napjaiban. Olyan városok kapcsolódnak be a tüntetéshullámba, mint Szeged, Komló, Szolnok vagy Tapolca.