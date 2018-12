„Miniszterelnök Úr! Először is szeretnék gratulálni: mától hivatalosan is Ön a magyar történelem valaha volt leggazdagabb magyarja. Boldog karácsonyt kíván Önnek Mészáros Lőrinc!” – reagált a Facebookon Fekete-Győr András, a Momentum elnöke arra hírre, hogy már hivatalosan is Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere.