Újabb áremelés: érkezhetnek az 1500 forintos cigaretták

Az adóemelések közel 100 forinttal is megemelhetik a drágább cigik árát.

Propeller - Tegnap 08:52 Belföld

A 2019-ben várható adóemelések mintegy 100 forinttal is feljebb lökhetik a legdrágább cigik árát. Jövőre is folytatódik a cigaretta adójának emelése, ráadásul kétszer is nő a jövedéki adó, először januárban, utána pedig júliusban. Egy-egy adóemelés akár 40 forinttal dobhatja meg a dobozonkénti árat, ha azt az gyártók, forgalmazók érvényesítik a…