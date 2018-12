Meghatódtak a rendőrök a soproni kisfiú képeslapján, meglepték a tiszteletbeli kollégát

A rendőrség a honlapján írja, hogy a soproni kollégák újra kaptak egy megható képeslapot Mészáros Martin Maximusztól, aki 2016 óta ír nekik karácsonykor. A kisfiú most is erőt egészséget kívánt a rendőröknek, ami után felhívta a figyelmet arra is, hogy most már suliba jár, első osztályos lett. Még mindig a rendőrök a nyerők” – zárta a jókívánságait