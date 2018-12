A vasutas szakszervezet szerint az emberek kevesebb túlórát akarnak

A vasutasok most, még karácsony előtt szólnak: nem tetszik nekik a kormánytól kapott karácsonyi ajándék, ezért legkésőbb az ünnepek után becserélnék valami másra, például, megfelelő bérekre, kevesebb túlórára, létszámnövelésre, méltó munkakörülményekre - közölte a 400 órás túlmunkát is lehetővé tevő rabszolgatörvény kapcsán Meleg…

Jobb bérekre, kevesebb túlórára és rugalmas nyugdíjrendszerre cserélnék be a vasúti dolgozók a kormánytól kapott karácsonyi ajándékot, a békés családi ünnepre időzített rabszolgatörvényt – írja közleményében a Vasutasok Szakszervezete. Ugyanis nem akarnak és nem is tudnak már többet dolgozni a már most is végtelenül leterhelt,…