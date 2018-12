Orbán Viktor egyetlen mondattal elintézte a túlóratörvényt

"Most fogadtuk el és működni fog" - szűkszavúan csak ennyit mondott Orbán Viktor az ATV riporterének kérdésére reagálva. Közben a törvény elfogadása óta - bár Áder János még alá sem írta - egyes cégek el is kezdték alkalmazni...

Még ha eddig nem is lett volna biztos, most már sikerült minden kétséget eloszlatnia a miniszterelnöknek. Most fogadtuk el, és működni fog – ezt válaszolta Orbán Viktor az atv.hu-nak arra a kérdésére, miszerint módosítanának-e a rabszolgatörvényen, ha nem működne. Ezzel a miniszterelnök lényegében beismerte, hogy a törvény hatályba…