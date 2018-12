A britek január közepére tolták a Brexit-szavazást

Theresa May brit miniszterelnök hétfői bejelentése szerint a londoni alsóház a január 7-én kezdődő héten folytathatja a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló vitát, és az utána következő héten szavazhat a megállapodásról.

Theresa May brit miniszterelnök hétfői bejelentése szerint a londoni alsóház a január 7-én kezdődő héten folytathatja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló vitát, és az utána következő héten szavazhat a megállapodásról.

Miután ma az ellenzéki Munkáspárt felől elterjedt, hogy Theresa May brit kormányfő ellen bizalmatlansági indítvány benyújtását tervezik, ha nem árulja el, hogy mikor akarja megszavaztatni a parlament alsóházával az általa összehozott...

A vitasorozat és a szavazási folyamat új időpontját Theresa May brit miniszterelnök jelentette be hétfőn.

Theresa May brit miniszterelnök hétfői bejelentése szerint a londoni alsóház a január 7-én kezdődő héten folytathatja a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételeiről szóló vitát, és az utána következő héten szavazhat a megállapodásról.

Napi - Ma 12:50 Külföld

Azonnali cselekvést követel Theresa May brit miniszterelnöktől a Bloomberg, mert ha továbbra is halogatásra játszik, azzal a katasztrófát kockáztatja. Be kell ismernie, hogy a lehető legkedvezőbb brexit érdekében tett erőfeszítései hiábavalóak voltak.