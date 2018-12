Jön Matolcsyék idei utolsó nagy dobása

Portfolio - Ma 06:20 Gazdaság

A kamatdöntések határozzák meg a hét hangulatát itthon és külföldön is, hiszen az MNB mellett a Fed és a brit jegybank is utolsó idei döntésének fut neki. Emellett is lesznek fontos adatok, gyakorlatilag az utolsó érdemi hetet kezdjük...