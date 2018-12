Balatonon nyaralna jövőre? Nagy pofonba szaladhat

Napi - Tegnap 18:59 Gazdaság

Már most fogynak a jövő nyári balatoni szállások. Ha egy kétgyermekes család most foglal, minimum 110 ezer forintot kell rászánnia, de van 1,7 milliós megoldás is, ráadásul az árak csak feljebb mennek. Buksza-árkörkép.