BalraMagyar - Tegnap 21:36 Vélemény

A bíróságok szabadságának aláásásával és a munkavállalói jogok csorbításával Orbán újabb vörös vonalakat lépett át. A mai nap folyamán a magyar parlament két olyan jogszabályt is elfogadott, amelyeket a szociáldemokrata frakció teljesen elfogadhatatlannak tart. Az évi 400 órányi túlórát is megengedő, a szakszervezetek által is csak…