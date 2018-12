Bizalmi szavazást kezdeményezett Theresa May ellen a Konzervatív Párt

A frakció illetékes bizottságának elnöke, Sir Graham Brady szerda reggel jelentette be, hogy összegyűlt a bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.

Sajtóértesülések szerint akár már ma bejelenthetik, hogy bizalmatlansági szavazást tartanak Theresa May ellen, ugyanis összejöhetett az ehhez szükséges 48 képviselői szavazat. Hivatalosan 28 Konzervatív Párti képviselő jelezte, hogy kezdeményezte a bizalmatlansági szavazás megindítását May ellen.

Napi - Ma 11:26 Külföld

Theresa May brit miniszterelnök dacosan reagált arra, hogy pártja 48 alsóházi képviselője kezdeményezte leváltását a Konzervatív Párt elnöki posztjáról, ami kormányfői megbízatása végét is jelentené. Miniszterei támogatásukról biztosították, de nem biztos, hogy rá is szavaznak majd.