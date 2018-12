Százezrekre büntette Kövér az akciózó ellenzéki képviselőket

Súlyos bírságot szabott ki több képviselőre is a házelnök.

Napi - Tegnap 07:35 Gazdaság

Az Országgyűlés csütörtökön fejezi be 2018-as munkáját. Szerdán a képviselők elfogadták a munka törvénykönyve módosítását, amely ellen a parlamentben az ellenzéki képviselők, majd a Kossuth téren és a Fidesz székháza előtt is többen tüntettek. A rendőrök könnygázt is bevetettek.