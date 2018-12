A Fidesz mégsem enyhít a rabszolgatörvény javaslatán

BalraMagyar - Tegnap 12:07 Vélemény

A szervezők várakozásait is felülmúlhatja a most hétvégi demonstráción résztvevők száma. Korábban már beszámoltunk róla, hogy szombat reggel 10 órakor a legnagyobb szakszervezeti tömörülés tüntetést jelentett be a Jászai Mari térre. Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke ezt azután jelentette be, miután megfeneklettek a…