Nagy Feró A Dal 2019 zsűrijében

Az Eurovíziós fesztivál előszobájaként is felfogható A Dal című műsor 2019-es évadában újabb 30 produkció száll versenybe, hogy aztán májusban Tel Aviv-ban is megmutathassa magát a nagyvilágnak. A mezőny vegyes, régi ismerősök és újak is helyet kaptak, de a műsorvezetői, illetve zsűrizős poszton is változás történt.