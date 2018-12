Kasza Tibiék megmutatták kislányuk arcát

RCNews - Tegnap 19:20 Bulvár

Közel egy hete, hogy megszületett Kasza Tibi és felesége Darai Andrea kislánya, Lora Bella- most végre megérkezett az első fotó is. Hatalmas örömhírt közölt múlt hét kedd reggel Kasza Tibi a rajongókkal: “8:47-kor megszületett a kislányunk Lora Bella, a baba és a mama is jól vannak. Kimondhatatalanul boldogok vagyunk és nagyon szépen…