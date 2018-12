Fokozódik a feszültség Franciaországban

Csaknem száz középiskolát elfoglaltak hétfőn Franciaországban az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényeseket támogató, illetve az oktatási reform ellen tüntető középiskolások - közölte a francia oktatási minisztérium. A tüntetésekhez a mentősök is csatlakoztak.

A kormányfő kedd reggel a Köztársaság Lendületben parlamenti frakcióülésén jelenti be a döntéseket, amelyek a kabinet előző este hozott Emmanuel Macron francia elnökkel egyetértésben.

A sárga mellényesek a Diadalívet is megrongálták.

Édouard Philippe francia miniszterelnök kedden be fogja jelenteni az üzemanyagadó emelésének befagyasztását, engedve a sárgamellényes mozgalom követelésének.

Anne Hidalgo, Párizs főpolgármester 3 és 4 millió euró közé becsülte hétfőn az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényesek hétvégi megmozdulását kísérő zavargások okozta anyagi károkat. A nem végleges becslésbe nem értendő be a környékbeli üzletekben és a Diadalívben okozott több százezer euróra becsülhető rongálások…

Egyre nagyobb a káosz Franciaországban, ahol már a középiskolás diákok is csatlakoztak a sárgamellényesek mozgalmához. A diákok többfelé iskolákat foglaltak el, és egy városban még a rohamrendőrökkel is összecsaptak. A mentősöknél is nagy a mozgolódás, és barikádot és gumikat égettek a Nemzetgyűlés épülete előtt.