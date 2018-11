Ábel Anita válik - Ezzel indokolta a szakítást

"Hiába szeretem még most is tiszta szívemből, túl fiatal vagyok még ahhoz, hogy a legjobb barátommal éljek együtt" . mondta a műsorvezetőnő.

16 év együtt töltött év után Ábel Anita elválik férjétől, már be is adták a szükséges papírokat. Ábel Anita és férje, Krisztián 16 év házasság után úgy döntöttek, külön utakon folytatják az életüket. Ennek okát a műsorvezetőnő a Best magazinnak mondta el, hangsúlyozva, először és utoljára beszél válásukról. Én mondtam ki konkrétan, hogy…