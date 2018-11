Újabb "névtelen forrás" terjesztette a fake newst

888 - Tegnap 09:09 Külföld

Kedden a magyar sajtóban is körbement a The Guardian című brit lap nagyívű leleplezése, amely szerint Paul Manafort korábban többször is találkozott Julian Assange Wikileaks-alapítóval. A lényeg annyi volt, hogy ismét napvilágra került az OROSZ világ-összeesküvés. Mára kiderült, hogy fake newsról van szó.