Bezár a speciális koraszülöttosztályt, mert nincs elég orvos

Be kell zárni a Honvédkórház koraszülött centrumát a szakorvoshiány miatt HVG - Ma 14:10 Belföld A sürgősségi centrum és a Podmaniczky utcai telephely után a Honvédkórház koraszülött centrumának működése is ellehetetlenült az orvoshiány miatt: a hvg.hu információi szerint december 15-én be is zárják az amúgy országos elismertségű osztályt, mert nincsenek meg a működtetéséhez szükséges személyi feltételek.