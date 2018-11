Az EU és Nagy-Britannia barátok maradnak

Nyílt levélben kérte a nemzet támogatását a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről kidolgozott megállapodástervezethez Theresa May. A brit miniszterelnök hivatala által vasárnap hajnalban – a megállapodástervezet aláírására összehívott soron kívüli EU-csúcstalálkozó előtt néhány órával – közzétett terjedelmes levél leszögezi,…

Az Európai Unió és az azt elhagyó Nagy-Britannia a szükséges dokumentumok aláírását követően is barátok és szoros partnerek maradnak - mondta Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló Brüsszelben vasárnap a soron kívüli uniós csúcsra érkezve, amelyet a brit uniós tagság megszűnése dokumentumainak aláírására hívtak össze.

Elképesztő érveléssel magyarázta a Brexitet miniszterelnök: mindez azért van, mert Nyugat-Európa túl sok migránst fogadott be. A britek valóban sokat fogadtak be- főként lengyeleket, románokat és nem kevés magyart is.