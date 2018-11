Brexit: a neheze még csak most következik

Bár a bennmaradó uniós tagországok vezetői vasárnap aláírták a Brexit-megállapodást, Theresa May brit miniszterelnök még korántsem dőlhet hátra megkönnyebbülten a Downing Street kormányfői foteljében, hiszen számára a munka legnehezebb része még csak most kezdődik: a következő két hétben rá kell vennie valahogy a rendkívül…

A dokumentumot Theresa May brit kormányfőnek is alá kell írnia és még a brit parlamentnek is szavaznia kell a megállapodásról. Ennek kimenetele viszont közel sem egyértelmű.