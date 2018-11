Elérkezett a kereskedők ünnepe

A Black Friday magyarországi népszerűségének növekedésével együtt jár az is, hogy egyre több panasz érkezik az akciókkal kapcsolatban. A fogyasztóvédelmi hatóságok is fokozottan figyelnek erre az időszakra, ezért a kereskedőknek érdemes szakértőkkel előre egyeztetniük az akcióik tartalmát, mivel ha hibáznak, akár több millió forintos…

Körkép - Tegnap 14:55 Gazdaság

Nyitókép: Clark Howard A Fekete Péntek az internetes áruházak környezetéből terjedt el néhány éve, majd az akcióval egyre több fizikai bolt, sőt szolgáltató is élt. Idén már autós, fodrász, sőt, cégfigyelő szolgáltatást nyújtó vállalkozás is hirdet ilyen akciót. Megmutatjuk, mikor túl szép egy ilyen ajánlat ahhoz, hogy igaz legyen. Bár számos c