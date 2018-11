Óriásit lehetett bukni, és szóltunk is időben

Privátbankár - Ma 06:07 Pénzügy

Hosszas oldalazás után meredek zuhanásba váltott a bitcoin árfolyama, és a többi kriptodeviza is gyors ütemben veszít értékéből, némelyik már századrészét sem éri annak, amit legnagyobb mániában elért. A piacon hosszú távon mindig a fundamentumok számítanak, és ez most úgy tűnik, itt is kezd érvényesülni.