Brexit: százezer magyar lélegezhet fel - vagy sokkal több

Privátbankár - Ma 13:00 Külföld

A Brexit-után is maradhatnak Nagy-Britanniában az ott dolgozó magyarok, és a megszerzett jogaik túlnyomó többségét is megtarthatják. Hivatalos adatok szerint mintegy százezer magyar dolgozik a szigetországban, közülük több mint hetvenezren az elmúlt nyolc évben vándoroltak ki. A valós szám azonban még ennél is jóval nagyobb lehet:…