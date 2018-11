Ügynöközés, lejárató kampány: ismerős eszközökkel ütötte kritikusait a Facebook

A techóriás a jobboldal bevált módszerével igyekezett megóvni a hírnevét a New York Times értesülései szerint. A leleplező cikk nyomán kirobbant botrány hatására aztán azonnal meg is szakították a kapcsolatot a sorosozós pr ügynökséggel.

HVG - Ma 11:03 Infotech

A magyar kormányéhoz hasonló módszert alkalmazva igyekezett elterelni a figyelmet aktuális botrányairól a Facebook, mely a The New York Times egy cikke szerint egy pr-ügynökséget is felbérelt, hogy a hangoskodókat Soros György ügynökeinek bélyegezze.