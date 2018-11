Judith Sargentini is megszólalt a korrupció miatt kiszabott börtönbüntetése elől Magyarországra távozott, és Budapesten menedékjogot kért volt macedón kormányfő, Nikola Gruevszki ügyében. Szijjártó Péter szerdán egy más témában tartott sajtótájékoztatón a Kempinski Hotelben azt mondta, semmilyen joga vagy felhatalmazása nincs arra,…

– Ha a menekültügyi eljárás lezárul, akkor természetesen szívesen állunk mindenkinek a rendelkezésére, gondolom a menekültügyi eljárás alanya is, addig azonban további tájékoztatást nem tudok önnek adni. Nekem semmilyen jogom vagy felhatalmazásom nincs arra, hogy folyamatban lévő menekültügyi eljárásokról bármilyen információt…

A macedón hatóságok szerdán őrizetbe vették Mile Janakieszki volt közlekedési minisztert és Kiril Bozsinovszkit, a kormány egykori főtitkárát, mert úgy ítélték meg, fennáll a veszélye annak, hogy Nikola Gruevszki volt miniszterelnökhöz hasonlóan ők is megszökhetnek az országból - közölte értesülését a Vesti.mk szkopjei hírportál.

Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, aki Magyarországra menekült, hogy politikai menedékjogot kérjen, Orbán Viktor házában is megfordult – jelentette az 1TV nevű macedón televízió tudósítója. Orbán sajtófőnöke szerint ez kacsa.

A holland EP-képviselő is megszólalt azzal kapcsolatban, hogy Budapesten kér menedékjogot a börtönre ítélt volt macedón miniszterelnök.

A holland RTL-nek nyilatkozott hétfőn Judith Sargentini EP képviselő. Sargentini az interjúban arról beszélt, hogy Magyarországon aggasztó dolgok történnek, példaként említette a közigazgatási bíróságokat, a hajléktalantörvényt és a CEU-ügyet. Azt is elmondta, hogy a holland miniszterelnöknek a nemzetközi sajtóban is fel kellene emelnie a szavát Or