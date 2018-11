A teljes összeomlás szélére került az LMP októberre

888 - Ma 09:30 Belföld +

A kormánypárt támogatottsága továbbra is nagyon erős, s szeptemberhez hasonlóan 13 mandátumot szerezhet a májusi EP-választásokon. Az októberi hónap nagy vesztese az LMP, amely "most vasárnap" nem jutna be sem a magyar, sem az uniós parlamentbe.