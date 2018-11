Újra nyerni akar a Videoton

Ma este a szaloniki PAOK ellen kezdi meg a csoportkör második szakaszát a Vidi FC labdarúgócsapata az Európa Ligában. A négyesből kiemelkedő, még százszázalékos Chelsea mögött a Groupama Arénában pályára lépő két csapatnak és a fehérorosz BATE Boriszovnak is három pontja van.

Hatalmas lehetőség előtt áll a magyar bajnok: egy újabb PAOK elleni bravúrral elérhető közelségbe kerülne a csoport második, továbbjutást érő helye. A vendég csapat a favorit, de a Vidi Görögországban is lefocizta a PAOK-ot, most is csodát tehet Marko Nikolic csapata. Kövesse a mérkőzést percről percre az Indexen!