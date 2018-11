F1: Hanoiban lesz a negyedik városi futam

Szerdán hivatalosan is bejelentették, hogy 2020-tól Vietnam is Forma-1-es nagydíjat rendez, a futamot a főváros, Hanoi utcáin tartják majd.

