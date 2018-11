Gesztesiért kampányolt Liptai Claudia

Lokál - Ma 00:01 Bulvár +

A vasárnapi Sztárban Sztár adásában Liptai Claudia a szokottnál is jobban izgult, hiszen Gesztesi Károly kevés pontot zsebelt be és veszélyzónába került. A műsorvezető közösségi oldalán és élő adásban is megkérte a nézőket, hogy szavazzanak volt férjére, aki végül továbbjutott.