Ciszta növekedik Király Linda agyában

Agyi cisztát diagnosztizáltak az orvosok Király Lindánál. Állítólag ez a betegség okozza az énekesnő hízását. Bár évekig kétlaki életet élt, ingázva két hazája, az Egyesült Államok és Magyarország között, egy ideje ismét Kaliforniába helyezte szék­helyét Király Linda. A Bors úgy tudja, hogy döntésének hátterében most nemcsak a tengerentúli…

Nemcsak a karrierjének építése, hanem egészségi állapota miatt is döntött úgy Király Linda, hogy ismét Amerikába helyezi át a székhelyét.

Az énekesnőnek ciszta van az agyalapi mirigyében, ez okozza a súlyproblémáját is.

Parameter - Ma 10:09 Bulvár +

Linda éveken keresztül ide-oda utazgatott Magyarország és az Egyesült Államok között, most azonban úgy döntött, székhelye Kaliforniában lesz. Nem csupán a karrierjére szeretne koncentrálni, hanem betegségét is ott fogja gyógyíttatni. „Kiderült, hogy az agyalapi mirigyemben növekszik egy ciszta. Most ezt kezeljük. Tehát már tudjuk a hízás…