Király Linda: Szülei elvárásai okozták testképzavarát

Leplezetlen őszinteséggel mesélnek egymásról, az őket összekötő szeretetről, olykor nehéz terhekről és fájdalmakról a Király család tagjai a csütörtökön boltokba kerülő könyvükben. A Király család című írásból kiderül, hogy Linda úgy gondolja, testképzavaráról a szülei is tehetnek.

A Király családról riportkönyv készült, amelyben Linda és Viktor is részletesen beszél magánéletükről - írta a Blikk. Ebben a könyvben tér ki Linda arra is, mi okozta testképzavarát. – Apu kemény ember, így is nekem kőkemény elvárásoknak kellett megfelelnem, ami nem mindig sikerült. (…) Anyuról hasonlókat mondhatok, ő is…