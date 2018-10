Tovább büntethetik a CDU-t a német választók

Az exit pollok szerint szintén 10 százalékot vesztett a kancellár koalíciós társa, a Német Szociáldemokrata Párt is a hesseni tartományi választáson.

Vasárnap választott Németország négy leggazdagabb tartományának egyike, Hessen. A 18 órai számok alapján gyengén, de megvolt a most is kormányzó CDU-zöld koalíció többsége, ám ahogy elkezdték megszámolni a voksokat, úgy illant ez el. A szélsőjobboldali AfD pedig most már minden tartomány parlamentjében képviselteti magát.