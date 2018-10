Súlyponti kórház lesz a Szent János Kórház

A kabinet tervei szerint a budai intézmény sürgősségi ellátást is nyújt majd, és több mint 500 ágyas kórházzá bővül.

Számos, az adózást is érintő ügyben szolgált meglepetésekkel Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Budapesten nem három, hanem négy súlyponti kórház lesz, ugyanis a Szent János Kórház is ilyen intézmény lesz – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Elmondta, a Szent János Kórház tervezésére 495 millió forintot biztosít a kormány. A másik három, már bejelentett…

A kétgyermekes családokra is kiterjesztik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a háromgyermekeseknél pedig a kölcsönfelvétel lehetőségét 15 millió forintra emelik meg - jelentette be a családok otthonteremtési kedvezményéről (csok) szóló kormánydöntést ismertetve Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter…

A kormány legutóbbi ülésén a CSOK kibővítésének lehetőségeit is tárgyalta és döntést is hozott - jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.