Újra költözéssel fenyeget a CEU

A kormány szerint a Közép-Európai Egyetem (CEU) bejelentése, hogy az amerikai diplomák kiosztását Bécsbe költöztetik, egy "Soros-féle politikai blöff" – mondta a kormányszóvivő csütörtökön, a CEU sajtótájékoztatójára reagálva. Kovács Zoltán úgy fogalmazott, a Közép-Európai Egyetem "ezelőtt is, ma is és véleményünk szerint a…

Mandiner - Tegnap 15:53 Belföld +

Kovács Zoltán úgy fogalmazott, a CEU „ezelőtt is, ma is és véleményünk szerint a jövőben is" Magyarországon fog működni.