Esküvő után babázna MC Hawer

A mulatós sztár már belenyugodott, hogy magányosan fog megöregedni, most, öt év után azonban újra rátalált a szerelem. MC Hawer alig 2 hónapja egy rajongójával jött, akit már el is jegyzett, sőt, a 33 évvel fiatalabb lánytól a közeljövőben gyereket is szeretne.