Beismerték az újságíró megölését a szaúdiak

Dzsamál Hasogdzsi a törökországi szaudi főkonzulátusra ment be hivatalos ügyet intézni, de onnan soha többé nem került elő.

HVG - Ma 08:31 Külföld +

Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára, és többé nem adott életjelet magáról. Eddig is erős volt a gyanú, hogy meggyilkolták, szombaton ezt három hét tagadás és maszatolás után Rijád is elismerte. Igaz, a felelősséget továbbra is hárítja.