Lázár János: Aki nem tud leszokni a hatalomról, az jobb, ha el se kezdi

A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos a Tobacco Hungary Konferencián számolt be jövőbeli céljairól, terveiről, első alkalommal kinevezése óta. Radikális lépéseket javasolt a füstmentes Magyarországért.

A 2020-tól születettek ne vásárolhassanak dohányárut, ha felnőttek, akkor se – jelentette be a kormánynak teendő javaslatát Lázár János. A tiltás az „új típusú” cigarettákra is kiterjedne, és kiűzné a cigit az autókból is. Valóban nem vádolható népszerűség-hajhászással, ahogyan maga Lázár vezette fel előadását éppen egy dohányipari…