Zsákutcába vezeti magát a brit miniszterelnök

A keddi zárt kabinetülésen Theresa May kizárta a vámuniót és az Észak-Írország és Nagy-Britannia közé emelendő vámhatár létrehozását is, a Brexit lezárására elviekben egy megoldás maradt: Írország "elszigetelése", azaz a határellenőrzés visszaállítása Írország és Észak-Írország között.

Két hete még az volt a hír, hogy bukik a Brexit és vele Theresa May is, majd arról lehetett olvasni, hogy mégis lesz megállapodás. Most ismét arról írnak a lapok, hogy a britek megállapodás nélkül távoznak az EU-ból.