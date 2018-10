Az EU már a legrosszabb Brexit-forgatókönyvre készül

Bár karnyújtásnyira volt vasárnap a megegyezés a brit kilépés végső feltételrendszeréről, mégsem jött ez össze, mert az északír-ír határból adódó problémát nem sikerült rendezni és eddig lezártnak hitt kérdéseket is újranyitott...

Noha előremutató megbeszélés folyt a brit tárgyalókkal Nagy-Britanniának az Európai Unióból történő kilépése ügyében, számos kérdés, köztük az Írország és Nagy-Britannia közötti határ ellenőrzésének kérdése továbbra is nyitott – közölte Twitter-üzenetében vasárnap este Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója. Az uniós főtárgyaló…

Noha előremutató megbeszélés folyt a brit tárgyalókkal Nagy-Britanniának az Európai Unióból történő kilépése ügyében, számos kérdés, köztük az Írország és Nagy-Britannia közötti határ ellenőrzésének kérdése továbbra is nyitott.

Noha előremutató megbeszélés folyt a brit tárgyalókkal Nagy-Britanniának az Európai Unióból történő kilépése ügyében, számos kérdés, köztük az Írország és Nagy-Britannia közötti határ ellenőrzésének kérdése továbbra is nyitott - közölte Twitter-üzenetében vasárnap este Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója.

Noha előremutató megbeszélés folyt a brit tárgyalókkal Nagy-Britanniának az Európai Unióból történő kilépése ügyében, számos kérdés, köztük az Írország és Nagy-Britannia közötti határ ellenőrzésének kérdése továbbra is nyitott - közölte Twitter-üzenetében vasárnap este Michel Barnier, az EU brexit-ügyi főtárgyalója az MTI híre szerint.

A brit miniszterelnök szerint az elmúlt hetekben, “a sok-sok pontatlan találgatással” ellentétben tényleges haladást sikerült elérni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről folyó tárgyalásokon. Theresa May, aki hétfőn tartott rövid beszámolót a Brexit-tárgyalások menetéről az alsóház képviselőinek, kijelentette:…

Írország kitart azon álláspontja mellett, hogy Theresa May brit miniszterelnök tartsa be, amit tavaly decemberben vállalt, és az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével ne vezessen be szigorú ellenőrzést az ír-északír határon - jelentette ki Simon Coveney ír külügyminiszter Luxembourgban, az európai uniós tagországok…