Terjed a járvány: ötven települést nyilvánítottak fertőzöttnek Borsodban

Az országos főállatorvos az afrikai sertéspestis miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ötven települést nyilvánított ideiglenes vagy különösen fertőzött területté, és vezetett be korlátozásokat - írta az Észak-Magyarország szombaton.

Magro - Ma 10:03 Állatvilág +

