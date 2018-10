Folytatódik az amerikai összeomlás, lehet ebből válság?

Privátbankár - Ma 06:06 Pénzügy +

Tegnap folytatódott az amerikai részvénypiacok zuhanása a szerdai összeomlást követően, és olyan fontos szint is elesett, ami az idei visszaesésekben eddig érintetlen maradt. Valószínűleg az elnöki kifakadás sem tett jót a befektetők idegeinek, és lássuk be, van is honnan esni, páratlan tőzsdei fellendülés zajlik évek óta.