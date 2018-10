Mikor legyen az első együttlét egy új kapcsolatban?

Blikk - Ma 12:00 Bulvár +

Most már biztos, hogy nem kerül tévéképernyőre Hajós András (49) két díjat is nyert Dalfutár című műsora. Miután az év elején visszaszerezte a jogokat a TV2-től, több csatornával is tárgyalni kezdett, de egyik sem vezetett eredményre.