Új autógyártó nagyhatalom születik

Továbbra is mintegy ezer jazidi nő van az Iszlám Állam dzsihadista szervezet fogságában - közölte Irfan Ortac, a németországi jazidik központi tanácsának elnöke szombaton, miután Nadia Murad iraki jazidi kurd emberi jogi aktivista nyerte el az idei Nobel-békedíjat Denis Mukwege kongói sebész-nőgyógyász mellett.

Már alig bírjuk ki azt a néhány hónapot, ami még hátra van a Trónok harca befejező évadáig, de szerencsére már most csöpögnek az értékes információk. Most például egy régi karakter visszatéréséről kaptunk hírt!

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter nem zárja ki annak lehetőségét, hogy büntetőjogi felelősségre vonják azokat az ukrán állampolgárokat, akik orosz állampolgársággal is rendelkeznek, ellenzi viszont azt, hogy büntessék azokat is, akik más országok állampolgárságát is birtokolják az ukrán mellett - jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség.