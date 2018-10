Külföldi csapatok haladnak át konvojban az országon a hétvégén

Agrofórum - Ma 06:35 Mezőgazdaság +

A kenyér és a búza szavak kultúránkban nemcsak táplálékot és növényt jelentenek, hanem magát az életet. Még a mai modern, globalizált világunkban is fontos a kenyér és a búza. Többségünknek most is szükséges, hogy az étkezéseinknél ott legyen a kenyér, a „mindennapi kenyér”, ahogy az imában is sok-sok millióan naponta elmondják.