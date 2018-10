Dancs Annamari: A párom igazi apamodell a fiamnak

Lokál - Ma 00:01 Bulvár +

Dancs Annamari nehezen dolgozta fel kudarcba fulladt házasságát, de most már túl van a nehéz időszakon és pár hónapja a szerelem is rátalált. Az Operettszínház színésznője nagyon örül annak, hogy kisfia, Ádám is jól kijön párjával, aki igazi apakép gyermeke számára.