Összeházasodott a Bayern München két focistája

Összeházasodott a Bayern München női futballcsapatának két játékosa, Lucie Vonková és Claudia van den Heiligenberg. Congratulations to @lu_vonkova and @CvdH1985, who got married last weekend pic.twitter.com/TyFTy69vDD — Patrick (@RatedRHero) 2018. október 3. Yesss i married the best woman in this world…