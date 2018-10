728 ezer forintos minimálbér a cégóriásnál

Privátbankár - Ma 06:07 Cégvilág +

Minimálbért, legkisebb kötelezően kifizetendő összeget alapvetően országok szoktak előírni, Amerikában az egyes államok és városok is rendelkeznek ilyen joggal. Most azonban egy cég lépte meg ezt, miután bírálták alacsony bérei miatt. Nem is akármelyik, a világ második legnagyobb cége, több mint 250 ezer alkalmazottal.