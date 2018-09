Magyarország is jól járhat az új Wall Street-i trenddel

Napi - Ma 12:11 Gazdaság +

A Fed legutóbbi kamatemelése ellenére a Wall Streeten most már úgy gondolják a stratégák, ez most már nem érinti nagyon a feltörekvő piacokat, azok olcsók és itt az idő beszállni az eddig komolyan büntetett országok részvényeibe. A magyar papírok is e csoportba tartoznak, s ha megindul egy ilyen trend, abból a budapesti tőzsde is…