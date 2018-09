Orbán Viktor: valódi félelmeket tükröz a migrációval szembeni magyar ellenállás

Propeller - Ma 08:32 Belföld +

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban ígérte be a pluszpénzt, de beszélt a migrációról is. Idén is lesz nyugdíjprémium – erősítette meg Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Fotó, címoldali kép: MTI/Koszticsák Szilárd Elmondta, csütörtök délután Varga Mihály pénzügyminiszter azt…